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Кабмин разрешил украинцам собираться группами до восьми человек

Правительство снова изменило "карантинное" постановление.

Кабмин разрешил украинцам собираться группами до восьми человек
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров на заседании в среду принял решение незначительно смягчить условия карантина и разрешил украинцам собираться группами до восьми человек. Раньше группы больше двух человек были незаконными.

Соответствующие изменения внесены в постановление №211 от 11 марта.

Также правительство разрешило ресторанам размещать на летних площадках за одним столиком четырех человек (кроме детей), а не двух, как раньше. Расстояние между креслами по-прежнему должно оставаться минимум 1,5 метра.

Напомним, что карантин в Украине начали смягчать с 11 мая. В частности, была разрешена работа непродуктовых магазинов, летних площадок общепита, музеев и заповедников, стоматологических кабинетов.

Фото: Алексей Гончаренко
Фото: Алексей Гончаренко

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает переход ко второму этапу смягчения карантинных ограничений с 22 мая.

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