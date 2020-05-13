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Степанов анонсировал утверждение алгоритма тестирования ИФА-тестами на коронавирус

Они позволяют проверить наличие антител к болезни в организме. 

Степанов анонсировал утверждение алгоритма тестирования ИФА-тестами на коронавирус
Фото: РБК

Минздрав Украины в ближайшие дни утвердит алгоритм тестирования на коронавирус при помощи тестов иммуноферметного анализа (ИФА). Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Максим Степанов.

"Это тесты, которые определяют уровень антител в организме человека. Это существенно расширит перечень и круг лиц, которых мы будем тестировать", - сообщил он.

Степанов добавил, что перечень людей, которых бесплатно и в обязательном порядке тестируют на COVID-19, постоянно расширяется. 

"Сначала мы добавили тех, кто в большой группе риска - наших медицинских работников, их тестируют раз в пять дней. Также добавили работников Нацполиции и Нацгвардии, сейчас составляем списки и начинаем их тестировать. Также это граждане, которых госпитализируют в связи с операционным вмешательством - их тоже тестируют методом ПЦР", - сообщил он.

Напомним, 27 апреля в Минздраве сообщили, что первое массовое ИФА-тестирование на наличие антител к COVID-19 будет проведено в Одесской и Сумской областях. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, такое тестирование позволит ретроспективно выявить наличие антител и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания.

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