Сенат США рассмотрит введение санкций против Китая из-за пандемии коронавируса

Сенатор-республиканец Линдси Грэм подал в Сенат США законопроект о введении санкций против Китая за отказ сотрудничать при выяснении причин возникновения пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе политика.

Согласно с проектом закона, Китай за 60 дней обязан предоставить все требуемые данные для расследования причин возникновения коронавируса, которые ведут США и другие страны. В противном случае США заморозят китайские активы, введут запрет на въезд для официальный лиц из КНР, а также запретят американским финансовым институтам кредитовать и страховать китайских бизнесменов.

"Китай отказывается позволить международному сообществу пойти в лабораторию г. Ухань для расследования. Они отказываются позволить следователям изучить, как началась эта вспышка. Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьезным расследованием, если его не заставят это сделать. Этот жесткий законодательный акт наложит санкции на Китай до тех пор, пока он не начнет сотрудничать со следователями", - заявил сенатор.

Он обвинил Китай в смерти более чем 80 000 американцев и потере работ миллионами людей из-за неспособности сдержать вирус. Сенатор Джим Инхоф, комментируя законопроект, заявил, что он заставит Китай "предоставить полный отчет о событиях, приведших к этой разрушительной вспышке".

Напомним, ранее Госсекретарь США Майк Помпео возобновил агрессивную критику в адрес Китая, обвинив его в смерти сотен тысяч людей от коронавируса и вновь потребовал, чтобы власти КНР поделились информацией о вспышке заболевания.

Ранее Помпео заявил, что в Вашингтоне располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в Ухане. Было ли это намеренно или случайно, госсекретарь не утверждал. В Ухане отвергают какие-либо предположения о том, что местный институт вирусологии является источником пандемии.

Тем не менее, Китай отказался допустить экспертов ВОЗ к расследованию возникновения инфекции. Власти страны заявили, что считают более важной задачей победить пандемию, а не направлять международных специалистов для расследования обстоятельств появления вируса.