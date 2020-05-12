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Кличко возмутился "массовыми гуляньями" на выходных и не исключил возвращения жесткого карантина

В Киеве каждый день выявляют десятки больных COVID-19.

Кличко возмутился "массовыми гуляньями" на выходных и не исключил возвращения жесткого карантина
Фото: КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко на ежедневном брифинге во вторник сообщил, что 11 мая в столице Украины подтвердили еще 59 случаев коронавирусной болезни, один человек умер.

В целом с начала эпидемии в Киеве уже 1930 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 38 человек умерли

По словам Кличко, вирус никуда не делся, но многие киевляне ведут себя так, будто эпидемия закончилась.

"К сожалению, много киевлян сами себе сняли ограничения и продолжают ходить в парки, на детские площадки, компаниями на пикники, не соблюдая элементарных правил безопасности. Очевидно, сейчас мы наблюдаем последствия этих радостей жизни после Пасхи и во время майских праздников. В эти дни было три выходных, и в столице происходили просто массовые гулянья, хоть и призывали дождаться смягчений и соблюдать правила безопасности", - заявил Кличко.

Мэр подчеркнул: если "гулянья" приведут к вспышке COVID-19 через неделю, строгий карантин могут вернуть.

"Некоторые сейчас спросят: а зачем был нужен карантин. Зачем? Поясню еще раз: мы его ввели вовремя и не допустили стремительного распространения вируса, так называемого инфекционного взрыва, как это произошло в других странах. У нас не умерло столько человек, не легла медицина. И сейчас, просидев столько времени на карантине, взять и свести на нет все усилия, мягко говоря, неразумно", - сказал Кличко.

"Если через неделю у нас ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у нас, к сожалению, не будет", - сказал мэр Киева.

Напомним, что с 12 мая в Киеве начался первый этап смягчения карантинных ограничений.

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