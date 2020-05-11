Супрун предложила решение проблемы не готовых к реформе больниц

Бывшая и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун предложила новому руководству Минздраву ввести целевую субсидию на реорганизацию не готовых к реформе больниц.

Об этом говорится в открытом письме Супрун к министру Максиму Степанову.

"Эти средства нужно использовать только для тех 300+ заведений, которые понесли финансовые потери, потому что не были готовы к оплате реально предоставляемых ими услуг. В том числе, части заведений противотуберкулезной службы, психиатрических учреждений, однопрофильных больниц (кожно-венерологических, эндокринных, инфекционных), маломощных многопрофильных больниц и тому подобное", - заявила Супрун.

Эта субсидия должна быть краткосрочной (3-6 месяцев) и исключительно целевой - только на реорганизацию.

"В подавляющем большинстве случаев закрывать больницы не придется. Несмотря на "страшилки", которые распространяются, большинство заведений будут объединены с более мощными многопрофильными больницами. Большинство персонала не будет сокращено, а переведено на работу в эти учреждения. Иногда этот перевод будет даже не физическим, а в документах - врач останется работать на своем рабочем месте", - считает Супрун.

Она предполагает, что часть медиков не захочет переходить в другую больницу, а часть уйдет на пенсию. Им можно будет выделить разовую компенсацию за счет этой субсидии.

Главное сопротивление Супрун ожидает от "десятков главных врачей".

"В основном это будут люди, виновные в запущенном состоянии этих 300+ больниц. Они организуют против вас серьезную борьбу, будут объявлять голодовку, писать письма президенту, пугать медиков массовыми увольнениями, а пациентов тем, что останутся без помощи. Ведь они считают свои больницы своей "вотчиной", с которой имеют право собирать дань", - написала Супрун.

Она уверена, что до конца года большинство из этих "проблемных" больниц можно будет объединить с более мощными медучреждениями и они смогут получать больше денег от Национальной службы здоровья и постепенно станут финансово успешными.

"Это будет непростой путь. Вас ждет серьезная борьба за бюджет. Вы почувствуете сопротивление части так называемой "медицинской элиты", как местной, так и национальной. Но надеюсь, что когда вы соглашались возглавить такую непростую область, как медицина, у вас не было иллюзий по этому поводу. Вы знали, что отрасль нуждается не в разовых, а системных изменениях, которые будут тяжелыми, но обязательно дадут результат со временем. И вы, безусловно, были готовы к непопулярным решениям ради качественных услуг для пациентов и цивилизованных условий работы для медиков", - написала Супрун.

Она уверено, что с медицинской реформой все в порядке, а все проблемы связаны с неправильной подготовкой к ней.

Напомним, что Минздрав уже при Степанове признал удачным пилотный проект по реформе вторичной медицинской помощи, но решил отложить переход на новый принцип финансирования, потому что часть больниц получат кардинально меньше денег.

По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны были получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получили бы до 10% меньше, чем в прошлом году. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.