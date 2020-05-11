Ровенская область решила не смягчать карантин в Рокитновском районе и отдельных селах

Ровенская область, которая приближается к рубежу в тысячу заболевших COVID-19, решила не смягчать карантин в Рокитновском районе и отдельных селах.

Об этом говорится на сайте областной госадминистрации.

Смягчение карантина в Рокитновском районе на севере области, где за последнюю область зафиксировали значительный прирост заболевших, отложили минимум до 22 мая. Сейчас в районе 55 инфицированных, один человек умер.

Также не будет смягчения в селе Заря Ровенского района, где болеют 84 человека (это треть от всех случаев в районе), а также в селах Свитанок, Щекичин и Невирков Корецкого района, где растет количество заболевших.

Напомним, что правительство приняло решение об ослаблении карантина с 11 мая. В то же время за местными органами власти остается право продолжать или усиливать карантин в зависимости от ситуации.

Черновицкая область, например, решила, что не будет сильно смягчать карантин.