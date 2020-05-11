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Евросоюз не исключает второй волны пандемии COVID-19

"Вторая волна может наступить даже в случае, если первая была взята под контроль".

Евросоюз не исключает второй волны пандемии COVID-19
Фото: EPA/UPG

Европейская комиссия допускает, что пандемия коронавирусной болезни COVID-19 будет иметь вторую волну.

"Что касается второй волны, мы постоянно продолжаем наши усилия по координации с государствами-членами, с различными органами, в частности, с комитетом по охране здоровья. Эта работа также ведется в ходе еженедельных видеоконференций с участием соответствующих еврокомиссаров и государств-членов", - цитирует "Интерфакс-Украина" пресс-секретаря Еврокомиссии Стефана де Кеерсмэкера.

"Информация о состоянии дел в том, что касается медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и других материалов, используется Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) для подготовки к возможной второй волне. Центр анализирует эту информацию и размышляет над мерами, которые будут приниматься во время возможной второй волны", - объяснил представитель ЕК.

Он сослался на предупреждение ЕCDC о том, что государства-члены ЕС должны готовиться к второй волне заражений и использовать все возможные средства для улучшения своих систем надзора за эпидемиологической ситуацией. Де Кеерсмэкер отметил, что Еврокомиссия участвует в подготовительной работе и намерена продолжать взаимодействовать с ECDC и государствами-членами, чтобы гарантировалась информация о наличии рисков и чтобы граждане "хорошо понимали, что вторая волна может наступить даже в случае, если первая волна была корректно взята под контроль".

Напомним, что Европа в основном уже прошла пик заражений, и национальные правительства уже вводят смягчения карантинного режима.

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