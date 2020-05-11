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В Польше из-за коронавируса перезапустили избирательный процесс на выборах президента

Голосование 10 мая признали несостоявшимся.

В Польше из-за коронавируса перезапустили избирательный процесс на выборах президента
Фото: EPA/UPG

Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) признала несостоявшимися выборы президента страны, которые должны были пройти 10 мая.

"Мы постановили, что голосование не состоялось", - цитирует главу польского центризбиркома Сильвестра Марциняка издание "Радио Польша".

"Мы прибегли к ситуации, предусмотренной в статье 293 Избирательного кодекса, когда голосование невозможно из-за отсутствия кандидатов, или когда кандидат всего один. В такой ситуации ГИК выдает постановление, которое, в свою очередь, передается спикеру Сейма, а затем публикуется в Журнале законов. После публикации у председателя нижней палаты парламента есть 14 дней на повторное назначение выборов, которые должны будут пройти в течение 60 дней", - пояснил Марциняк.

Решение PKW означает, что избирательный процесс начнется с самого начала, в соответствии с новым календарем. Так, избирательные комиссии и кандидаты в президенты будут вынуждены регистрироваться заново.

По неофициальной информации, выборы могут состояться 28 июня.

При этом в Польше принят закон о дистанционном голосовании по почте.

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