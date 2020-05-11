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​ВМС Ирана на учениях случайно выпустили ракету по своему кораблю

Погибли 19 человек, 15 - пострадали.

​ВМС Ирана на учениях случайно выпустили ракету по своему кораблю
Архивное фото
Фото: pro100news.info

Военно-морские силы Ирана во время учений случайно выпустили ракету по своему кораблю. В результате погибли 19 человек

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что фрегат Jamaran противокорабельной ракетой атаковал другое судно - корвет Konarak. На борту пострадавшего корвета было порядка 40 человек. Сначала сообщалось, что все они погибли, но позже уточнили, что известно о смерти 19 членов экипажа и ранении 15 человек.

Учения проходили в Оманском заливе. Пострадавший корабль отбуксирован в порт.

Напомним, 8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. 

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Иран предложил Украине признать причиной катастрофы самолета "человеческую ошибку" и отказаться от права подавать в суды.

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