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Пираты у берегов Экваториальной Гвинеи из грузового судна похитили украинца (обновлено)

Его вывезли в неизвестном направлении.

Пираты у берегов Экваториальной Гвинеи из грузового судна похитили украинца (обновлено)
Rio Mitong
Фото: dryadglobal.com

На западе Африки у берегов Экваториальной Гвинеи пираты напали на судно под флагом Коморских островов и похитили двух членов экипажа, в их числе может быть гражданин Украины. Об этом сообщает портал Dryad Global, специализирующийся на проблемах безопасности мореходства.

"Грузовое судно RIO MITONG было атаковано скоростной лодкой с неустановленным числом людей на борту. Преступники использовали лестницы для высадки на судно, в результате чего были похищены два члена экипажа - предположительно россиянин и украинец", - говорится в сообщении.

Остальные члены экипажа, по данным источника, находятся в безопасности.

Обновление 11:30. Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев подтвердил информацию о похищении украинского моряка с грузового судна Rio Mitong у берегов Экваториальной Гвинеи. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, украинца, который является членом экипажа судна, захватили и вывезли в неизвестном направлении в результате пиратского нападения.

Судовладельцем является бельгийская компания Smart S&P SA, оператор судна - ITS International Trade. Посольство Украины в Бельгии устанавливает с ними контакт для выяснения обстоятельств дела.

Кроме того, Посольство Украины в Сенегале, которое отвечает за Экваториальную Гвинею, и Посольство Украины в Нигерии, которое является ближайшим к месту происшествия дипломатическим учреждением, обратились в местные компетентные органы с целью подтверждения факта захвата гражданина Украины.

Напомним, в апреле у берегов Бенина пираты напали на судно Tommi Ritscher и захватили в плен украинского гражданина. В феврале у берегов Нигерии пираты захватили судно под флагом Либерии с украинцем среди членов экипажа. 

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