В Беларуси за сутки подтвердили почти тысячу случаев COVID-19, общее число превысило 22 тысячи

Вылечились больше шести тысяч человек, умерли 126.

В Беларуси по состоянию на 9 мая зафиксировали 22 052 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщил белорусский Минздрав.

Это на 951 человека больше, чем было на 8 мая.

Выздоровели и выписаны 6050 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведен 251 771 тест.

За весь период распространения коронавирусной инфекции на территории страны умерли 126 пациентов с COVID-19 (+5 за последние сутки).

Для сравнения: в Украине заболели 14,7 тыс. человек и умерли 376.

Напомним, что, в отличие от Украины и других стран Европы, в Беларуси не ввели карантин из-за коронавируса и в субботу там даже провели военный парад.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что он принял правильное решение, отказавшись от введения жесткого карантина. По его словам, коронавирусные пневмонии - лишь малая часть опасных болезней, существующих в мире, а смертность от них низкая. Умирают в основном люди, здоровье которых подкосили многие другие болезни, - сердечно-сосудистые заболевания, онкология, сахарный диабет, ожирение.