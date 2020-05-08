​Лукашенко заявил, что будет рад видеть на параде переболевших COVID-19, но "тащить" их туда не будут

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что на парад 9 мая приглашают людей, переболевших COVID-19, но заявил что с удовольствием увидел бы их там.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Я свое мнение уже высказал. Мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Это, если хотите, мое кредо, мое требование", - сказал Лукашенко.

"Я абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие - это люди, которые победили. Не болезнь (это самое простое, что можно победить), не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики и прочие", - добавил он.

Лукашенко также повторил свои слова о том, что ситуация с коронавирусом - это "настоящая истерия, психоз".

"Люди просто стали бояться. И нам дорого стоило успокоить людей. И я похвалил их совсем недавно - и наших стариков, и молодежь - весь наш народ. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное - в руках людей", - добавил президент Беларуси.

Напомним, Лукашенко публично пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы 9 мая. Он также заявил, что не намерен отменять парад, несмотря на распространение коронавируса в стране, так как он имеет "глубокое идеологическое и эмоциональное значение".

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от приглашения Лукашенко посетить парад.