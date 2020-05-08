Совбез ООН проведет заседание по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны

Запланировано около 70 участников, из них 50 - главы МИД.

Совет безопасности ООН 8 мая проведет заседание по случаю 75-й годовщины окончания Второй мировой войны. Об этом в Facebook сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко.

Заседание пройдет под главенствованием Эстонии. Планируется около 70 участников, в том числе 50 министров иностранных дел. По словам Николенко, это - беспрецедентный уровень в период карантина.

Из-за пандемии коронавируса зал заседаний Совбеза перенесен в Таллин на виртуальную платформу Hybridity.

"Цель - вспомнить трагические страницы исторического прошлого и убедиться, что подобная трагедия не повторится в будущем. Откровенный разговор о том, как противодействовать международным преступлениям и защитить мир, сейчас очень актуален. Особенно на фоне продолжающихся усилий разрушить послевоенный порядок, основанный на уважении к международному праву", - сообщил Олег Николенко.

Он подчеркнул, что Украина как никто другой ощущает на себе последствия агрессивной захватнической политики.

Напомним, что с 1 января Эстония представляет в Совете безопасности ООН Восточную Европу. Постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявлял, что вопрос оккупации Украины постоянно будет стоять на повестке дня Совета безопасности ООН.