Кислица: никаких санкций против Китая в ООН введено не будет

Организация Объединенных Наций не будет вводить санкции против Китая из-за начала пандемии коронавируса, для этого у нее нет необходимых механизмов.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

"Я вам гарантирую на 100%: никаких санкций против Китая в Нью-Йорке введено не будет. Это невозможно с точки зрения нормативной базы существования и функционирования ООН. Потому что в Совбезе Китай имеет право вето. В Генассамблее это голосование тоже вряд ли пройдет. К тому же она не налагает ограничительные меры. Это невозможно. Поэтому там не может быть поставлен вопрос о санкциях", - сказал он.

В то же время дипломат призывает отказаться от излишней политизации работы Всемирной организации здравоохранения. Вместо этого, как указывает Кислица, необходимо провести глобальный профильный анализ её деятельности за период пандемии COVID-19, понять способствовала ли она сокрытию информации о пандемии коронавируса.

"Украина, США, Китай, Франция - все мы должны выйти на ассамблею ВОЗ и обсудить все [проблемные моменты], сказать руководству ВОЗ, что мы думаем по этому поводу. А не так, что сначала решим все путем референдумов на Генассамблее, а потом поставим ВОЗ перед фактом", - сказал он.

Дипломат отмечает, что на сегодняшний день ВОЗ является одной из наиболее дорогих организаций системы ООН. Он также напоминает, что Украина должна ООН немалые суммы денег.

"Когда создавалась ВОЗ, то Украина, Беларусь и отдельно Советский Союз были среди ее стран - основательниц. Затем Москва решила, что ВОЗ - структура, которая управляется Западом, и попросила, чтобы Украина и Беларусь вместе с Советским Союзом вышли из ВОЗ. Мы считали, что мы вышли направили какие-то ноты. Однако ВОЗ так не считала. По все эти десятилетия ввоза нам насчитывала долги по взносам…Через год после восстановления Украиной независимости в 1992 году, наше руководство решило, что очередным подтверждением украинского суверенитета будет восстановление работы в ВОЗ. На что нам в организации сказали: молодцы, что вы вернулись; вот вам десятки миллионов долларов долга. И насчитали нам страшную сумму, которую мы до сегодняшнего дня выплачиваем", - сказал Кислица.

Напомним, 15 апреля президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выплат Всемирной организации здравоохранения со стороны Штатов. По его словам, выплаты будут заморожены на время проведения анализа "роли ВОЗ в серьезном ненадлежащем управлении и сокрытии распространения коронавируса".

24 апреля Госсекретарь США Майк Помпео акцентировал на необходимости фундаментальной реформы ВОЗ и предположил, что Соединённые Штаты могут отказаться от дальнейшего восстановления финансирования этой организации.