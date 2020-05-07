Постпред Украины рассказал о попытках России ослабить ООН

Ключевая задача России в ООН на время коронавируса – не снять санкции, а подорвать саму организацию.

Такую точку зрения в интервью LB.ua высказал постпред Украины в ООН Сергей Кислица.

Он уверен, что своими действиями РФ дает сигнал другим странам, страдающим от ограничительных мер, что именно она является их единственным защитником.

"Стратегическая цель России – не санкции, а ослабление ООН в целом, создание предпосылок для того, чтобы она не могла влиять на нарушителей международного права. Если бы РФ искренне была заинтересована в том, чтобы рассматривались не идеологические лозунги, а реальные проблемы, она бы это делала в санкционных комитетах. Но для нее важнее распространять глобальный идеологический спам, выставлять себя в роли «защитника» стран, пребывающих под санкционным давлением", - сказал Кислица.

Дипломат отметил, что позиция России в отношении санкций формировалась в ООН на протяжении десятилетий. Она изначально выступала за разрушение и нивелирование любых штрафных механизмов. В то же время Кислица акцентирует: пул стран, которые поддерживают на этом направлении РФ, не увеличился.

"В лучшем случае у России сохраняется стабильный пул стран, которые поддерживают ее внешнеполитические инициативы. Сейчас нельзя говорить о том, что в РФ качественно расширяется поле ее поддержки. Я этого не вижу. Давайте в качестве примера возьмем последнюю попытку российских дипломатов провести резолюцию по COVID-19. У них было всего 34 делегации-соавтора, которые выступили в поддержку документа. Все. То есть между первым и вторым этапом к российскому пулу добавилась всего пара стран", - сказал он.

Напомним, ранее украинская делегация в ООН блокировала две попытки России провести в Генеральной ассамблее ООН резолюции, которые создали бы условия для ослабления санкций. Против данной инициативы, помимо Украины, активно выступили представители ещё 36 стран.