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Кличко потребовал доказательств коррупции его первого заместителя или извинений

"Не виновен - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?"

Кличко потребовал доказательств коррупции его первого заместителя или извинений
Фото: КГГА

Глава Киевской городской госадминистрации Виталий Кличко призвал правоохранительные органы предоставить доказательства коррупции его первого зама Николая Поворозника или извиниться перед ним.

"До сих пор Николая Поворозника не вызвали на допрос ни в качестве свидетеля, ни в качестве обвиняемого", - заявил Кличко на ежедневном брифинге в четверг.

Он напомнил, что ни один правоохранительный орган так и не обнародовал официальную информацию о деле Поворозника. Все сообщения в СМИ были опубликованы со ссылкой на источники.

"Я требую официальной информации о якобы фактах, которые были обнародованы, или извинений перед Поворозником. В этом деле нужно расставить точки над і. Виновен - должен отвечать по закону, не виновен - зачем тогда кто-то пытается дискредитировать городскую власть?" - заявил Кличко.

Напомним, что 14 апреля ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что первого заместителя главы Киевской горадминистрации Николая Поворозника поймали на взятке. Он якобы требовал 125 тысяч долларов от застройщика за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений. 

После этого Кличко отстранил Поворозника, а его обязанности возложил на Валентина Мондриевского.

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