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​Зеленский пообещал не допустить создания барьеров для партий на местных выборах

"Никаких 2/3, 5% или других "схем" не будет. Это позиция и моя, и партии «Слуга народа»".

​Зеленский пообещал не допустить создания барьеров для партий на местных выборах
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский пообещал не допустить создания проходных барьеров для партий на местных выборах.

Об этом он заявил в своем видеообращении в фейсбуке.

"Понимая свои мизерные шансы на местных выборах, некоторые партии пытаются изменить законодательство и установить надуманные барьеры для региональных партий. Таким образом старые политики хотят, несмотря на политическую волю жителей области, «пролезть» в местные органы власти. Фактически же - лишить небольшие партии и беспартийных граждан возможности изменить свой регион к лучшему. Я этого не допущу", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что право быть избранным - это конституционное право каждого гражданина Украины.

"Поэтому никаких 2/3, 5% или других «схем» не будет. Это позиция и моя, и партии «Слуга народа»", - добавил он.

Напомним, Верховная Рада планирует объявить выборы в июле. Ранее лидер "Слуги народа" Александр Корниенко заявил, что дату голосования переносить не будут, но планируется внесение некоторых изменений Избирательный кодекс. Поправки планируют подготовить в ближайшие две-три недели, а принять - до конца июня.

Подробнее читайте в материале LB.ua "Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює"

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