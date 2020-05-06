Апелляционная палата ВАКС оставила в силе арест экс-главы Высшего хозсуда Татькова

Сегодня, 6 мая, коллегия судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобы бывшего главы Высшего хозяйственного суда Украины (2010-2014 годы) Виктора Татькова и его защитника на постановление следственного судьи ВАКС от 12 сентября прошлого года о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает "Судебная власть Украины".

Отмечается, что по результатам рассмотрения представленных апелляционных жалоб суд оставил их без удовлетворения, а решение следственного судьи об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей - без изменений.

"Сейчас подозреваемый находится за пределами Украины, после его задержания и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства будет рассмотрен вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или изменение ее на другую меру пресечения", - говорится в сообщении.

Решение вступило в силу с момента провозглашения и является окончательным и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, в феврале суд оставил в силе арест 143 объектов недвижимости Татькова.

В октябре 2016 года, после увольнения Татькова, Генпрокуратура сообщила ему и бывшему замглавы Высшего хозсуда Артуру Емельянову подозрение в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области. По данным СМИ, во времена Януковича они создавали систему "донецкого правосудия" в киевских судах.

Татьков выехал за границу на лечение до вручения ему подозрения и поселился в Австрии. В 2018 году ему заочно предъявили новое подозрение и объявили в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

22 августа 2019 года ВСП вернул ГПУ представление о заочном аресте Татькова. Однако, сообщалось, что его экстрадиция невозможна.

В сентябре прошлого года ВАКС заочно арестовал Татькова. В январе 2020 года сообщалось, что Генпрокуратура приостановила расследование против Татькова, но он находится в розыске.