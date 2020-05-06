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Офис президента назвал Азию одним из приоритетных направлений внешней политики

На Банковой анонсировали "азиатское" турне Зеленского.

Офис президента назвал Азию одним из приоритетных направлений внешней политики
Фото: president.gov.ua

Украина рассматривает азиатское направление как одно из приоритетных в развитии международных отношений. Речь идет, в частности, об углублении сотрудничества с Японией, Китаем и Индией.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква, сообщает пресс-служба главы государства.

"Азиатское направление - важное. И если мы говорим об измерениях деятельности президента, то когда у нас будут сняты запреты на передвижение в условиях коронавируса, безусловно, мы будем планировать азиатское турне президента. Чтобы он посетил несколько стран, с которыми нам нужно усилить отношения" , - рассказал Жовква.

В то же время заместитель руководителя ОП отметил, что сейчас среди стратегических партнеров Украины - США, Германия, Франция, Польша и Турция.

Также Жовква вспомнил "теплые отношения" с Великобританией и Канадой.

Он заверил, что приоритетом в налаживании отношений с другими государствами является защита национальных интересов Украины.

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