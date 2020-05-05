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8 мая состоится онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности по Второй мировой войне Анонс

Тема: «Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новых реалиях».

8 мая состоится онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности по Второй мировой войне

8 мая, в 15:00 состоится специальная онлайн дискуссия Киевского Форума Безопасности.

Тема: «Война, которая продолжается: трагедия и уроки Второй мировой войны в новых реалиях».

Участники разговора:

  • Блаженнейший Святослав, Глава Украинской Греко-Католической Церкви;
  • Госпожа Вайра Вике-Фрейберга, шестой Президент Латвийской Республики;
  • Господин Витаутас Ландсбергис, отец восстановленной независимости Литвы, первый председатель Совета Саюдиса, первый Председатель независимого сейма Литвы;
  • Господин Ян Томбинский, польский и европейский дипломат, глава Представительства Европейского Союза в Украине в 2012-16 годах;
  • Господин Арсений Яценюк, Премьер-министр Украины в 2014-16 годах.

 

8 мая 1945 немецкое командование составило безоговорочную капитуляцию перед войсками союзников.

Во Второй мировой погибло от 8 до 10 миллионов украинцев и украинок.

75 лет нас отделяет от дня великой исторической победы над нацизмом.

Но продолжается другая война. Война за демократию, независимость и свободу народов от чужой агрессии. Война за справедливый мировой порядок. Война против империализма и шовинизма.

Покушение России против Украины – это тоже часть этой войны, которая продолжается.

Сможет ли путинская Россия узурпировать победу во Второй мировой войне и снова переписать историю?

Как сдержать агрессию против Украины, Европы, демократии и свободы?

Способны ли мы, следовательно, установить настоящий и окончательный мир в Европе?

Об этом пойдет речь в нашей специальной дискуссии.

 

Трансляция начнется 8 мая в 15:00 на наших ресурсах:

YouTube Фонда «Открой Украину»: https://bit.ly/2L65k2E;

Facebook Kyiv Security Forum;

Facebook Арсения Яценюка.

 

Киевский Форум Безопасности – ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.   

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