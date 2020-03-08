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Путинские силы продолжают навязывать Украине свою повестку дня, - Яценюк

Экс-премьер призвал не верить лжи.

Путинские силы продолжают навязывать Украине свою повестку дня, - Яценюк
Арсений Яценюк
Фото: http://nfront.org.ua

Экс-премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк заявил, что "пророссийские СМИ и интернет-ресурсы распространили статью "с перечнем отборной геббельсовской лжи" о нем. 

В частности, он опроверг информацию, опубликованную на ресурсе «Страна.ua», где говорится о его желании «попасть в Зе-команду» и зондировании возможности назначения на должность главы НБУ.  "Ответ: ложь", - написал он в Facebook.

"Путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. "Страна" и другие ресурсы пророссийской пропаганды - часть безобразного монстра, который шесть лет пытается влезть обратно в сознание украинцев", - отметил он. - Но эта ложь не просто обо мне и против меня. Это о том, что путинские силы все с большим давлением продолжают навязывать Украине свою повестку дня. Дискредитировать Украину и украинцев. Сеять разочарование в собственном государстве. Не доверять и бояться".

Относительно тезиса "Страны" о якобы ответственности премьер-министра за падение курса гривны, он подчеркнул, что гривна и экономика упали из-за войны и разграбленной предыдущим правительством казны. Зато его правительство остановило падение экономики, вызванное правлением Януковича и войной: "Мы избежали дефолта. И с минус 16% ВВП вытащили развитие экономики в плюсовые показатели уже в первом квартале 2016 года. Но также следует знать, что за курс национальной валюты несет ответственность независимый орган - Национальный банк Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк. 

Лидер НФ подчеркнул, что упомянутые в материале так называемые коррупционные скандалы были частью борьбы против его правительства: "Именно такие "страны" распространяли ложь о мифическом "первом миллиарде", виллах на Майами, мой выезд в Аргентину. Затем на этих же ресурсах публиковались признание бывшего депутата Онищенко, который потратил 30 миллионов долларов для дискредитации меня лично".

"Эти так называемые СМИ самом деле - пособники оккупантов, диверсионный отряд орды, ведущей войну против нашей страны. Их цель - уничтожить Украину изнутри. Потому что она для них чужая", - подчеркнул он. Яценюк призвал украинцев не верить в эту ложь и не поддаваться ей. 

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