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Суд обязал Яценюка опровергнуть обвинения в адрес Григоришина

В 2016 году, открывая заседание Кабмина, Яценюк назвал бизнесмена агентом ФСБ.

Суд обязал Яценюка опровергнуть обвинения в адрес Григоришина
Арсений Яценюк
Фото: nfront.org.ua

Печерский райсуд Киева 26 февраля удовлетворил иск бизнесмена Константина Григоришина к Кабинету министров и возглавлявшему его на то время Арсению Яценюку о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на решение суда.

"Признать недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Григоришина Константина Ивановича информацию о том, что он является примером тех, кто крадет деньги из бюджета, а затем финансирует антиукраинские политические силы и отчитывается в ФСБ и является агентом ФСБ, распространенную Яценюком Арсением Петровичем", - говорится в решении суда.

Суд обязал экс-премьера и Кабмин опровергнуть распространенную им недостоверную информацию. Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, 20 января 2016 года, открывая заседание Кабмина, Яценюк пригрозил Григоришину тюремным срокоми назвал его агентом ФСБ. Затем стенограмма со словами Яценюка была обнародована на правительственном портале.

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