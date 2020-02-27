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Волкер не верит, что Россия намерена завершить войну с Украиной

Бывший спецпредставитель США похвалил Зеленского за "четкую позицию".

Волкер не верит, что Россия намерена завершить войну с Украиной
Курт Волкер
Фото: Радио Свобода

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что война с Украиной "полностью комфортна" для России.

Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

"Я не верю, что Россия намерена завершить войну. Я думаю, что для них вполне комфортна нынешняя ситуация. В связи с этим, все остальные шаги по укреплению Украины - в демократической, политической, экономической сферах, по построению прочного, жизнеспособного и безопасного общества - это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту РФ Путину, что продолжать оккупацию части Украины - не имеет смысла", - сказал он.

Волкер также отметил, что президенту Владимиру Зеленскому "удалось занять четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы".

"Одной из умных вещей, которую сделало нынешнее украинское руководство, президент Зеленский, является то, что он занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, делать шаги вперед. Таким образом он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его назад, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос - что Москва готова сделать для этого? И я думаю, это сработало", - сказал он.

При этом Волкер подчеркнул, что "разные правительства имеют разные стили".

"По моему мнению, очень важно, что сделал президент Петр Порошенко - он восстановил украинскую армию и остановил прямую агрессию Путина. Однако, мы и в дальнейшем наблюдаем, что Россия и Путин продолжают отрицать любую причастность к вмешательству в Украине, что, как мы знаем, не соответствует действительности. Путин также пытается перевести международное давление из России на Украину. Он заявляет, что Украина не выполняет Минские соглашения, а Россия вообще не несет ответственности за выполнение Минска - ни о прекращении огня, ни по отводу тяжелого оружия, ни о роспуске незаконных вооруженных формирований, вывод своих сил и тому подобное", - пояснил бывший спецпредставитель США по Украине.

Напомним, Волкер получил должность спецпредставителя по Украине в 2017 году, когда госсекретарем был Рекс Тиллерсон, но сумел найти общий язык и с его преемником Майком Помпео. Волкер занимался мирным урегулированием в Украине и, в частности, вел переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, однако так и не пришел с ним к единой позиции по Украине.

В конце сентября прошлого года Волкер подал в отставку. Сообщалось, что его отставка связана с публикацией жалобы сотрудника ЦРУ на телефонный разговор Дональда Трампа и Зеленского, в которой фигурировало имя Волкера. Осведомитель писал, что Волкер давал советы высшему руководству Украины, как реагировать на просьбы президента США по поводу Джо Байдена.

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