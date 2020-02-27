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Гендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривен

Майборода фигурирует в деле о строительстве паркинга вместо бассейна.

Гендиректору "Укрбуда" увеличили залог в четыре раза до 2 млн гривен
Директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода
Фото: Укрбуд

Высший антикоррупционный суд 26 февраля ужесточил меру пресечения генеральному директору "Укрбуд Девелопмент" Олегу Майбороде.

Как сообщается на портале Судебной власти Украины, апелляционная палата ВАКС отклонила жалобу защитника Майбороды, а жалобу прокурора - частично удовлетворил. В результате сумма залога для топ-менеджера выросла с 500 тысяч гривен (которые он уже уплатил) до 2 миллионов.

Майборода - фигурант дела о строительстве парковки вместо школьного бассейна в Киеве.

В 2002 году горсовет Киева передал земельный участок в центре города в аренду под строительство жилого дома с бассейном для средней школы №130. Но компания-застройщик вместо бассейна сделала парковку.

Ущерб территориальной громаде Киева оценивается в 9,3 млн гривен.

Вместе с Майбородой по этому делу проходит бывший главный архитектор Киева Сергей Целовальник. Его отпустили на поруки депутатов Верховной Рады от ОПЗЖ и "Слуги народа".

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