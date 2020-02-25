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Фигуранту дела о предложении взятки главе ФГИ ужесточили меру пресечения

Его поместили под стражу с возможностью залога более чем в три миллиона гривен. 

Фигуранту дела о предложении взятки главе ФГИ ужесточили меру пресечения
Фото: Lb.ua

Одному из подозреваемых в деле о предложении и предоставлении неправомерного вознаграждения главе Фонда государственного имущества изменили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога. 

Сумма залога превышает три миллиона гривен, сообщили на странице Апелляционной палаты высшего антикоррупционного суда в Facebook. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана 1 февраля, а апелляция прокурора, который требовал ее изменения, была рассмотрена 24 февраля.

"По результатам судебного заседания решено частично удовлетворить апелляционную жалобу прокурора и изменить меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 040 500 грн", – добавили в суде. 

Это решение не подлежит обжалованию.

Напомним, 29 января главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко предложили взятку в 5 млн долларов. Во время передачи части неправомерного вознаграждения задержали троих человек. 

В НАБУ сообщили, что они предлагали взятку в обмен на назначение директора "Одесского припортового завода". По задумке, назначенный руководитель якобы должен был содействовать сотрудничеству между заводом и кругом компаний, связанных с коррупционным преступлением.

1 февраля суд избрал меры пресечения задержанным. Двоим назначили круглосуточный домашний арест, еще одного взяли под стражу с альтернативой залога в 12, 6 млн гривен. 

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