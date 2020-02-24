Адвокаты подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк Мангера просят возобновить производство

Прокуратура считает, что его нельзя возобновлять до экстрадиции Левина.

Адвокаты подозреваемого в заказе нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, Владислава Мангера, просят суд восстановить производство относительно него, которое было приостановлено из-за розыска подозреваемого Алексея Левина. Об этом пишет Hromadske.

Защита Мангера заявила, что по их мнению, приостановка производства нарушает права Мангера, который, как они заявили, стал заложником розыска Левина. Они отметили, что подозрение Мангеру фактически основывалось на показаниях Игоря Павловского – еще одного фигуранта дела Гандзюк, который подозревается в создании преступной организации в Херсонской области.

Однако во время судебного заседания в декабре 2019 Павловский сообщил, что "от Мангера не поступала информация о Гандзюк, а Левин не говорил о негативном отношении Мангера к Гандзюк". Адвокаты просили возобновить производство и передать в суд дело относительно Мангера.

Также защитники заявили, что якобы в расследовании относительно Мангера и Левина есть "производство-клон", в котором длятся следственные действия и по которому допрашивали Павловского. В прокуратуре на это ответили, что это совсем другие производства. Также прокурор попросил время на формирование позиции, поскольку поздно получил текст ходатайства.

Прокурор объяснил, что обвинение против возобновления производства до экстрадиции Левина, поскольку его показания важны для дальнейшего расследования.

"Они пытаются возобновить сейчас, чтобы скорее истекли сроки досудебного следствия. Мы против, поскольку без Левина производство дальше расследовать нельзя", – сообщил он.

Напомним, 24 января в Болгарии задержали Алексея Левина, он скрывался в квартире в Бургасе, где проживал с гражданкой Украины. 27 января он был арестован на 40 суток.

Антикоррупционную активистку Екатерину Гандзюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года. 4 ноября девушка скончалась в больнице.

По обвинению в нападении на Гандзюк уже осуждены Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук.

Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин. Их производство было приостановлено в связи объявлением Левина в розыск.