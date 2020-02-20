Суд вернул общине Киева земельный участок для обустройства сквера

Северный апелляционный хозяйственный суд вернул общине Киева земельный участок на ул. Малышко, 9-А для обустройства сквера. Об этом заявили в пресс-службе суда.

Суд постановил, что нет оснований для отмены решения Киевского горсовета, которым был разорван договор аренды земельного участки для постройки жилого дома.

В 2004 году горсовет передал частному предприятию "Радуга" в аренду на пять лет земельный участок по адресу ул. Малышко, 9-А площадью 0,04513 га для постройки, эксплуатации и обслуживания жилого дома с торговым комплексом и подземным паркингом. На выполнение этого решения заключили договор аренды, срок которого потом продлили еще на 10 лет.

В 2018 году горсовет на заседании решил разорвать договор аренды в связи с использованием земельного участка не по целевому назначению. Этим же решением земле предоставили статус сквера и включили ее в перечень скверов Днепровского района.

Фото: Макс Требухов

Предприятие "Радуга" обратилось в Хозяйственный суд с иском о признании незаконным этого решения, однако суд его не удовлетворил. После этого предприятие обратилось в Северный апелляционный хозяйственный суд с жалобой, в которой просило отменить решение суда первой инстанции.

"19 февраля 2020 суд закончил рассматривать это дело в апелляционном производстве, объявил вступительную и результативную части постановления суда. По результатам рассмотрения апелляции, коллегия судей постановила отказать "Радуге" в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить решение Хозяйственного суда Киева без изменений", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2018 застройщик, который собирался возвести по этому адресу высотку, лишь с четвертой попытки установил забор. Для этого он использовал "титушек", которые оттесняли протестующих местных жителей.