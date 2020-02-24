В Раде зарегистрирован законопроект по поводу распределения дел в Верховном Суде (обновлено)

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий распределение жалоб на судей Большой Палаты Верховного Суда и Кассационного административного суда в составе Верховного Суда без учета их специализации. На сайте парламента говорится, что авторами законопроекта являются пять народных депутатов от "Слуги народа".

LB.ua имеет в распоряжении текст этого законопроекта в том варианте, который был подан для регистрации в парламент. В проекте говорится о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства, в частности, чтобы распределение жалоб на решения Высшего совета правосудия по дисциплинарным жалобам в Большой Палате Верховного Суда осуществлялось между всеми судьями без учета их специализации.

Кроме этого, предлагается рассмотрение в порядке упрощенного искового производства административные дела (обжалование актов или действий Президента, Верховной Рады, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей) в составе коллегий Кассационного административного суда не меньше трех судей (сейчас не меньше пяти) и также не учитывать специализацию судей.

Обновлено: По состоянию на 12:25, текст проекта опубликован на сайте парламента.

Целью этого законопроекта, как говорится в документах, является выравнивания нагрузки между судьями Большой палаты Верховного Суда, а также уменьшение нагрузки на Кассационный административный суд.

Напомним, конкурс в Верховный Суд осуществлялся с учетом специализации судей. В составе Верховного Суда работает кассационный суды (уголовный, гражданский, хозяйственный, административный).

С начала года по 14 февраля Кассационный административный суд рассмотрел 5592 жалоб, ходатайств, исков. Тогда как, к примеру, Кассационный хозяйственный - 3172. Большая Палата - 135.