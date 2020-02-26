Декларации прокуроров Офиса генпрокурора стали публичными

Отменены ограничения, которые были введены в марте 2018.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов отменил специальные меры безопасности в отношении ряда должностных лиц Офиса генерального прокурора, которые были введены предыдущим руководством генеральной прокуратуры Украины.

Пресс-служба Офиса генпрокурора уточняет, что речь идет об обеспечении конфиденциальности данных, указанных в декларациях.

"Отныне вся информация о состоянии прокуроров Офиса генерального прокурора, а также бывших сотрудников Генпрокуратуры и их близких родственников станет открытой, и каждый гражданин будет иметь возможность ознакомиться с ней на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции", - говорится в сообщении.

Соответствующие ограничения были введены в марте 2018 года на основании закона "О государственной защите работников суда и правоохранительных органов".

Как сообщалось, в сентябре 2019, Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров. Их декларации были засекречены с весны 2017 года.