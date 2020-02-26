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Аваков сравнил Суркова с "шавкой, пытающейся гавкать на слона"

"Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста".

Аваков сравнил Суркова с "шавкой, пытающейся гавкать на слона"
Фото: Пресс-служба Кабмина

Министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал интервью бывшего помощника президента России Владислава Суркова, в котором тот заявил, что Украины нет, а есть украинство. Глава МВД заявил, что Украина живет вне зависимости представления о ней "отставного шовиниста".

"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Аваков в твиттере.

Ранее Сурков в интервью российскому изданию "Актуальные комментарии" заявил: "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостоятельная Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?".

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