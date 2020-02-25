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Захваченных ФСБ в Азовском море украинских рыбаков отпустили

Они вернутся в Украину "после наступления благоприятных погодных условий".

Четверых украинских рыбаков, которых в Азовском море задержали сотрудники пограничного управления ФСБ РФ, отпустили из-под стражи.

Об этом сообщил народный депутат от "Слуга народа" Павел Мельник.

"Украинские рыбаки освобождены! Только что получена информация, что украинских рыбаков: Сергея Гогу, Алексея Иванова, Василия Тюркеджи и Максима Терехова, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020 года, освободили!", - написал нардеп в Facebook.

Фото: facebook.com/melnik81

По данным депутата, один из рыбаков, Максим Терехов, по телефону связался с родственниками и сообщил, что состояние здоровья всех рыбаков удовлетворительное.

Мельник добавил, что домой рыбаки будут возвращаться на судне, на котором были задержаны.

По данным российских СМИ, освобожденные украинские моряки должны вернуться в Украину после наступления благоприятных погодных условий.

По словам "уполномоченной по правам человека в Крыму" Ларисы Опанасюк, срок ареста рыбаков завершился сегодня, 25 февраля, после чего все они были отпущены из-под ареста.

"Всех четверых рыбаков украинских выпустили сегодня ночью в 00:00 мск. Срок исчислялся им с момента вынесения решения судом. Насколько я знаю, претензий они не имели никаких. У них есть мой номер телефона, но ко мне они не обращались, значит, в помощи не нуждаются. Где они сейчас находятся, я не знаю", - сообщила она.

Напомним, 15 февраля пресс-служба пограничного управления ФСБ России в аннексированном Крыму сообщила о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту. В воскресенье, 16 февраля, российский суд арестовал украинцев на 10 суток.

В 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

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