Офис генпрокурора зарегистрировал производство против нардепов ОПЗЖ за оговор Порошенко и Обамы, - Головань

Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство в отношении группы народных депутатов "Оппозиционной платформы - за жизнь" Рената Кузьмина, Николая Скорика, Юрия Загороднего, Нестора Шуфрича и других, за ложное сообщение о преступлении.

Об этом заявил адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань, сообщается на сайте "Европейской солидарности".

"17 декабря прошлого года группа народных депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" подали в НАБУ депутатское обращение о возможном, по их мнению, ограбление Украины на 100 млн долларов США бывшим президентом США Бараком Обамой и президентом Украины Петром Порошенко, а также захват власти в Украине экс-администрацией президента США и, как указано в заявлении, ее агентурной сетью во главе с Порошенко", - отметил Головань.

Он также заявил, что никаких фактов это заявление не содержит, а его авторы таким образом имели целью ввести в заблуждение детективов НАБУ.

"Это - безосновательное и ложное обвинение в совершении преступлений, которые являются не подтвержденными, а именно гипотетическое предположение совершенное оппонентом демократической партии США, вероятно, в рамках внутриполитической предвыборной борьбы за пост президента США", - отметил Головань. По мнению адвоката, это заявление должно оцениваться как представление заведомо ложного сообщения о преступлении.

"Подобные юридические фейки, которые производят представители кремлевской «пятой колонны», должны получить соответствующую правовую оценку, а писатели-фантасты из ОПЗЖ - понести ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом. Ведь их действия не только подрывают авторитет Украины на внешней арене, но и носят признаки вмешательства в избирательную кампанию в США", - добавил Головань.

Напомним, ранее адвокаты Порошенко оспорили его незаконный привод в суды и на допросы.