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Безгин заявил, что "Слуга народа" планирует изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре перед местными выборами

Рассмотрения изменений могут пройти со 2 по 5 сентября. 

Фракция "Слуга народа" намерена изменить Конституцию в части децентрализации в сентябре 2020 года. Об этом сообщил член фракции Виталий Безгин, передает корреспондент LB.ua. 

"Мы немного заложники того, что в октябре у нас будут очередные местные выборы и, конечно, мы хотим обеспечить изменения в Конституцию до них. Соответственно, у нас есть промежуток начала четвертой сессии – со 2 по 5 сентября, когда мы должны выходить на голосование в 300 голосов и будем надеяться, что этот инклюзивный формат будет содействовать голосованию большинства фракций и групп за изменения в Конституцию", – заявил нардеп.

Ранее о том, что изменения в Основной закон в части децентрализации могут затянуться до осени, говорил лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Однако он сообщал, что изменения в Конституцию в части децентрализации не привязаны к местным выборам. Корниенко заявлял, если парламент не успеет – выборы состоятся по нынешней редакции. 

Напомним, помощник президента Украины Андрей Ермак в начале декабря заявил, что команда Зеленского хочет провести выборы на оккупированной территории Донбасса осенью, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

13 декабря Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Он был раскритикован украинскими и иностранными экспертами, после чего президент его отозвал.

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