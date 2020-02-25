Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Спасатели нашли пропавших в Карпатах четверых туристов из Киева (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
Апелляционный суд подтвердил незаконность увольнения Насирова, но не восстановил его на должности (обновлено)
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
ПЦУ пригласила DZIDZIO выступить на съезде молодежи
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Суд над визнанням ПЦУ: греки проти греків
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
Голливудского продюсера Вайнштейна признали виновным в изнасиловании и преступном половом акте
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Днепре произошла стрельба на остановке общественного транспорта, есть пострадавшие
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В Италии от коронавируса умерли шесть человек, еще три страны заявили о первых случаях заражения (обновлено)
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В "Киевтеплоэнерго" подтвердили, что жительница столицы получила платежку за тепло на 53 тыс. гривен
В результате урагана в Одессе погибла женщина
В результате урагана в Одессе погибла женщина
ГлавнаяПолитика

Глава "Киевавтодора" назначен заместителем Кличко

Густелев последние пять лет отвечал за ремонт дорог в столице.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Заместителем главы Киевской городской государственной администрации назначили Александра Густелева, который до этот момента возглавалял коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Об этом сообщили на странице КГГА в Facebook.

Распоряжение о назначении подписал киевский городской глава Виталий Кличко

Александр Густелев – заслуженный строитель Украины и академик Транспортной академии и Академии строительства Украины.

С 2011 по 2013 был главой правления дорожного предприятия "Черкасский асфальтобетонный завод". С 2014 до 2015 занимал должность заместителя гендиректора "Киевавтодора", после чего возглавил его.

Напомним, в марте 2017 Густелев писал заявление об отставке из-за обвала Шулявского моста, однако тогда увольнения ему удалось избежать. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также