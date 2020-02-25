Глава "Киевавтодора" назначен заместителем Кличко

Густелев последние пять лет отвечал за ремонт дорог в столице.

Фото: facebook.com/kyivcity.gov.ua

Заместителем главы Киевской городской государственной администрации назначили Александра Густелева, который до этот момента возглавалял коммунальную корпорацию "Киевавтодор". Об этом сообщили на странице КГГА в Facebook.

Распоряжение о назначении подписал киевский городской глава Виталий Кличко.

Александр Густелев – заслуженный строитель Украины и академик Транспортной академии и Академии строительства Украины.

С 2011 по 2013 был главой правления дорожного предприятия "Черкасский асфальтобетонный завод". С 2014 до 2015 занимал должность заместителя гендиректора "Киевавтодора", после чего возглавил его.

Напомним, в марте 2017 Густелев писал заявление об отставке из-за обвала Шулявского моста, однако тогда увольнения ему удалось избежать.