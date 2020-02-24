Телеканал ATR обратился к Европарламенту и Еврокомиссии за финансовой помощью

Коллектив крымскотатарского телеканала ATR написал обращение к Европейскому парламенту и Европейской комиссии с просьбой о поддержке вещания телеканала, который оказался на грани закрытия в связи с блокированием госфинансирования и отсутствием поддержки телеканала со стороны украинских властей.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Отмечается, что ATR обращается к Европейскому парламенту и Европейской комиссии "с просьбой во исполнение положений резолюции Европарламента оказать единственному в мире крымскотатарскому телеканалу необходимую для его функционирования финансовую помощь".

"В конце 2019 года, по независящим от нас причинам частичное финансирование нашей деятельности со стороны Украинского государства фактически прекратилось и превратилось лишь в декларативный характер, поскольку выделенные телеканалу ATR государством средства на 2020 год мы не можем получить и использовать из-за искусственно созданных бюрократических преград и противоречивого толкования нормативных актов отдельными органами государственной власти", - идет речь в обращении.

В документе указано, что Европарламент в Резолюции "О ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, в частности прав крымских татар", одобренной 4 февраля 2016 года, осудил незаконное закрытие средств массовой информации, в том числе телеканала ATR, который имеет широкое распространение в пределах крымскотатарской общины, и призвал Еврокомиссию расширить финансовую помощь, необходимую для обеспечения функционирования этого и других средств массовой информации в изгнании в Украине.

"Телеканал ATR сегодня как никогда нуждается в такой финансовой помощи со стороны институтов Европейского Союза, поскольку находится на грани закрытия и теряет надежды на получение в ближайшее время помощи со стороны собственного государства. Мы просим вас в соответствии с положениями вышеупомянутой резолюции Европарламента обеспечить единственному в мире крымскотатарскому телеканалу ATR оказаниу необходимой для его функционирования финансовой помощи на постоянной основе", - говорится в обращении.

С 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.

В январе 2019 владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

В то же время министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что телеканал не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством. Как указал глава ведомства, сейчас стороны находятся в процессе поиска решения.