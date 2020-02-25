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ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по закону о люстрации

В течение трех месяцев правительство должно выплатить пятерым заявителям по 5 тыс. евро + моральную компенсацию.

ЕСПЧ отклонил жалобу Украины по закону о люстрации
Фото: nytimes.com

Большая палата Европейского суда по правам человека отказала Украине в апелляции на решение по делу "Полях и другие против Украины", таким образом, подтвердив признание закона "Об очищении власти" (люстрации) в Украине нарушающим права человека.

Об этом говорится в сообщении ЕСПЧ.

Данное решение принято 24 февраля и оно является окончательным.

Отмечается, что ЕСПЧ признал требования заявителей приемлемыми и отклонил возражения правительства Украины. В течение трех месяцев правительство должно выплатить пятерым заявителям по 5 тыс. евро + любые выплаты, которые могут быть взысканы в качестве моральной компенсации.

Кроме того, Украина должна компенсировать заявителям расходы на суд (всего около 3 тыс. евро). Другие требования о компенсации отклонены.

Также суд пришел к выводу о том, что требования люстрированных чиновников о выплате потерянной ими заработной платы должны рассматриваться на национальном уровне.

Напомним, 17 октября 2019 года ЕСПЧ вынес решение по иску бывшего замначальника управления кадров Генеральной прокуратуры Вячеслава Поляха и ряда других люстрированных чиновников. В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).

Суд постановил, что Украина должна выплатить каждому заявителю 5 тыс. евро в возмещение морального вреда, а также присудил 1 500 евро Поляху и по 300 евро всем остальным заявителям на возмещение судебных расходов.

Закон "Об очищении власти" (люстрации) был принят с пятой попытки в сентябре 2014 года и вступил в силу в октябре 2014 года. Он предусматривает, что должны быть уволены лица, которые на менее года занимали властные должности в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, а также ряд лиц, которые были при власти в период Революции достоинства и не подали в отставку по собственному желанию.

Перед парламентскими выборами президент Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал соответствующий законопроект. Он предлагал люстритровать бывшего президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции. Подробнее читайте в материале LB.ua "Передвиборчий тролінг або Чому Зеленський запропонував запустити люстрацію "режиму Порошенка".

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