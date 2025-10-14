Росія має заплатити Грузії понад 253 млн євро за порушення прав людини після війни 2008 року, ‒ рішення ЄСПЛ

У позові, який Грузія подала до ЄСПЛ у 2018 році, йшлося про масові утиски грузинського населення, а також про адміністративну практику затримань, нападів та вбивств на неконтрольованих центральною владою територіях та вздовж адміністративних кордонів із ними.

Росія має виплатити Грузії понад 253 мільйони євро за порушення прав людини, спричинені так званим “зміцненням лінії розмежування” після війни 2008 року.

Про це йдеться у рішенні Європейського суду із прав людини (ЄСПЛ), повідомляє Радіо Свобода.

Позов Грузія подала до ЄСПЛ 21 серпня 2018 року. У ньому йшлося про масові утиски грузинського населення, а також про адміністративну практику затримань, нападів та вбивств на неконтрольованих центральною владою територіях та вздовж адміністративних кордонів із ними. Йшлося, зокрема, про загибель Арчила Татунашвілі, Гігі Відхозорія та Давида Башарулі.

Рішення у справі “Грузія проти Росії (IV)” суд ухвалив у квітні 2024 року, а 14 жовтня уточнив розмір компенсацій.ЄСПЛ нагадав, що встановив систематичний характер порушень Європейської конвенції з прав людини з боку Росії. Серед них: надмірне застосування сили, тортури та жорстоке поводження, незаконні затримання, обмеження свободи пересування та доступу до будинків, землі та родин, а також заборона на навчання грузинською мовою.Компенсації присуджено більш як 29 тисячам постраждалих.

Суд зазначив, що уряд Грузії має впродовж 18 місяців після отримання виплат від Росії створити ефективний механізм розподілу компенсацій між постраждалими.

ЄСПЛ також зазначив, що Комітет міністрів Ради Європи продовжує здійснювати нагляд за виконанням рішень суду щодо Росії. Згідно зі статтею 46 (обов’язкова сила та виконання постанов), Росія, як і раніше, зобов’язана виконувати рішення щодо подій, які відбулися до 16 вересня 2022 року – дати, коли вона перестала бути учасником Європейської конвенції про захист прав людини.