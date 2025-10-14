Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
ЕксклюзивДжерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Зимова кампанія України
Зимова кампанія України
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
ФотоДо Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
ГоловнаСвіт

Росія має заплатити Грузії понад 253 млн євро за порушення прав людини після війни 2008 року, ‒ рішення ЄСПЛ

У позові, який Грузія подала до ЄСПЛ у 2018 році, йшлося про масові утиски грузинського населення, а також про адміністративну практику затримань, нападів та вбивств на неконтрольованих центральною владою територіях та вздовж адміністративних кордонів із ними. 

Росія має заплатити Грузії понад 253 млн євро за порушення прав людини після війни 2008 року, ‒ рішення ЄСПЛ
Фото: Вікіпедія/Adrian Grycuk

Росія має виплатити Грузії понад 253 мільйони євро за порушення прав людини, спричинені так званим “зміцненням лінії розмежування” після війни 2008 року.

Про це йдеться у рішенні Європейського суду із прав людини (ЄСПЛ), повідомляє Радіо Свобода.

Позов Грузія подала до ЄСПЛ 21 серпня 2018 року. У ньому йшлося про масові утиски грузинського населення, а також про адміністративну практику затримань, нападів та вбивств на неконтрольованих центральною владою територіях та вздовж адміністративних кордонів із ними. Йшлося, зокрема, про загибель Арчила Татунашвілі, Гігі Відхозорія та Давида Башарулі.

Рішення у справі “Грузія проти Росії (IV)” суд ухвалив у квітні 2024 року, а 14 жовтня уточнив розмір компенсацій.ЄСПЛ нагадав, що встановив систематичний характер порушень Європейської конвенції з прав людини з боку Росії. Серед них: надмірне застосування сили, тортури та жорстоке поводження, незаконні затримання, обмеження свободи пересування та доступу до будинків, землі та родин, а також заборона на навчання грузинською мовою.Компенсації присуджено більш як 29 тисячам постраждалих.

Суд зазначив, що уряд Грузії має впродовж 18 місяців після отримання виплат від Росії створити ефективний механізм розподілу компенсацій між постраждалими.

ЄСПЛ також зазначив, що Комітет міністрів Ради Європи продовжує здійснювати нагляд за виконанням рішень суду щодо Росії. Згідно зі статтею 46 (обов’язкова сила та виконання постанов), Росія, як і раніше, зобов’язана виконувати рішення щодо подій, які відбулися до 16 вересня 2022 року – дати, коли вона перестала бути учасником Європейської конвенції про захист прав людини.

  • Зазначимо, російська влада неодноразово заявляла, що не виконуватиме рішень ЄСПЛ, ухвалених після 16 березня 2022 року. У міністерстві юстиції Грузії зі свого боку назвали це рішення “історичною перемогою”, назвавши рішення “логічним продовженням історичних справ, виграних Грузією проти Росії”.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies