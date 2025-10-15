Президент Сирії зустрінеться сьогодні з Путіним у Москві

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться сьогодні з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, який перебуватиме з робочим візитом у Москві.
Про це повідомляє France24.
Це перший візит сирійського лідера до Росії з моменту повалення давнього союзника Москви Башара аль-Асада повстанцями на чолі з Шараа минулого року.
Представник сирійського міністерства закордонних справ підтвердив візит та зустріч Шараа з Путіним. За його словами, на порядку денному стоять економічні та політичні питання, а також статус російських військових баз у Сирії.
Військово-морська база Росії в Тартусі та її авіабаза в Хмеймімі, обидві на Середземноморському узбережжі Сирії, є єдиними офіційними військовими форпостами Москви за межами колишнього Радянського Союзу.
Москва активно використовувала ці бази під час свого втручання в громадянську війну в Сирії на боці Асада в 2015 році. Російська авіація масовано бомбила райони, що контролювалися повстанцями.
Шараа мав сьогодні взяти участь у російсько-арабському саміті, але Москва відклала захід, оскільки багато арабських лідерів, які мали доєднатися до нього, були залучені до реалізації плану Сполучених Штатів щодо припинення вогню у Смузі Гази, який набув чинності в п'ятницю.
- Нові ісламістські очільники Сирії прагнуть мирних відносин з Росією, незважаючи на колишній союз останньої з Асадом.
- У липні міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шайбані став першим високопосадовцем нової сирійської адміністрації, який відвідав Росію.
- У січні перша делегація російських чиновників поїхала до Сирії після повалення Асада.
- 5 жовтня у Сирії пройшли перші парламентські вибори після повалення режиму Башара Асада.