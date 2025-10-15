Президент Сирії зустрінеться сьогодні з Путіним у Москві

Це перший візит сирійського лідера до Росії з моменту повалення давнього союзника Москви Башара аль-Асада повстанцями на чолі з Шараа минулого року.

Президент Росії Володимир Путін зустрінеться сьогодні з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа, який перебуватиме з робочим візитом у Москві.

Про це повідомляє France24.

Це перший візит сирійського лідера до Росії з моменту повалення давнього союзника Москви Башара аль-Асада повстанцями на чолі з Шараа минулого року.

Представник сирійського міністерства закордонних справ підтвердив візит та зустріч Шараа з Путіним. За його словами, на порядку денному стоять економічні та політичні питання, а також статус російських військових баз у Сирії.

Військово-морська база Росії в Тартусі та її авіабаза в Хмеймімі, обидві на Середземноморському узбережжі Сирії, є єдиними офіційними військовими форпостами Москви за межами колишнього Радянського Союзу.

Москва активно використовувала ці бази під час свого втручання в громадянську війну в Сирії на боці Асада в 2015 році. Російська авіація масовано бомбила райони, що контролювалися повстанцями.

Шараа мав сьогодні взяти участь у російсько-арабському саміті, але Москва відклала захід, оскільки багато арабських лідерів, які мали доєднатися до нього, були залучені до реалізації плану Сполучених Штатів щодо припинення вогню у Смузі Гази, який набув чинності в п'ятницю.