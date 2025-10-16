До Гази прибули вантажівки з гуманітарною допомогою

Це сталось, оскільки ХАМАС передав ще тіла заручників.

Архівне фото: пункт пропуску “Рафах” на кордоні Єгипту і сектору Гази

Вантажівки з гуманітарною допомогою прибули до Гази. Крім того Ізраїль відновив підготовку до відкриття головного пункту пропуску Рафах.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це стало можливим, оскільки ХАМАС передав ще більше тіл загиблих заручників.

Раніше Ізраїль попередив, що може тримати Рафах закритим і скоротити постачання гуманітарної допомоги, оскільки ХАМАС повертає тіла занадто повільно.

Втім, ХАМАС повернув кілька тіл ізраїльтян протягом ночі та ще дві труни пізніше в середу.

Представник ізраїльської служби безпеки заявив, що триває підготовка до відкриття Рафаха для громадян Гази, а інший чиновник додав, що туди прибуде 600 вантажівок з допомогою.

До останньої передачі двох трун у Газі залишалося 21 тіло заручників, хоча деякі з них може бути важко знайти або вилучити через руйнування під час конфлікту. Міжнародна оперативна група має на меті їх знайти.