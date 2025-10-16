До Гази прибули вантажівки з гуманітарною допомогою

Вантажівки з гуманітарною допомогою прибули до Гази. Крім того Ізраїль відновив підготовку до відкриття головного пункту пропуску Рафах.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що це стало можливим, оскільки ХАМАС передав ще більше тіл загиблих заручників.
Раніше Ізраїль попередив, що може тримати Рафах закритим і скоротити постачання гуманітарної допомоги, оскільки ХАМАС повертає тіла занадто повільно.
Втім, ХАМАС повернув кілька тіл ізраїльтян протягом ночі та ще дві труни пізніше в середу.
Представник ізраїльської служби безпеки заявив, що триває підготовка до відкриття Рафаха для громадян Гази, а інший чиновник додав, що туди прибуде 600 вантажівок з допомогою.
До останньої передачі двох трун у Газі залишалося 21 тіло заручників, хоча деякі з них може бути важко знайти або вилучити через руйнування під час конфлікту. Міжнародна оперативна група має на меті їх знайти.
ХАМАС повернув Ізраїлю тіла чотирьох загиблих заручників, останки заручників мають ідентифікувати у судово-медичному інституті Абу-Кабір у Тель-Авіві.
Одне з тіл, переданих ХАМАСом Ізраїлю у межах угоди про припинення вогню, не належить одному з заручників, яких утримували у Смузі Гази.
За домовленістю, досягнутою за посередництва Трампа, ХАМАС має передати Ізраїлю всіх 48 заручників ‒ як живих, так і загиблих ‒ протягом 72 годин після відведення ізраїльських військ до так званої “жовтої лінії” в Газі.
В обмін Ізраїль звільняє 250 палестинських в’язнів і 1 700 затриманих у Смузі Гази, серед яких ‒ майже 20 дітей.
9 жовтня вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.
Перед цим президент США Дональд Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.