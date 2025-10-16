У Латвії за виправдання воєнних злочинів РФ в Україні засудили російського блогера

Його засудили до одного року позбавлення волі та заборонили в'їзд до Латвії на чотири роки.

У Латвії суд засудив до одного року позбавлення волі та заборонив в'їзд до країни на чотири роки громадянина Росії Сергія Хроменкова. Його визнали винним у публічному виправданні воєнних злочинів російської армії.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на латвійське видання Latvijā Pasaulē.

Хроменков упродовж 2024 року публікував в TikTok відео, у яких схвально висловлювався про дії російських військових.

Як зазначено у матеріалах справи, Хроменков опублікував чотири відео. В них він демонстрував російську символіку, георгіївську стрічку та коментарі на підтримку дій Росії в Україні. Зокрема, у одному з роликів Хроменков заявив про "розплату" та згадав представників угруповань "Ахмат" і "Вагнер".

Під час судового засідання росіянин заявив, що його висловлювання були "реакцією на образи російськомовних", і заперечив свою провину. Втім, суд дійшов висновку, що публікації Хроменкова порушують закон, оскільки містять публічне схвалення воєнних злочинів.

Після відбуття одного року позбавлення волі Хроменкову заборонено в'їзд до Латвії протягом чотирьох років.

Наразі вирок не набрав чинності та може бути оскаржений.