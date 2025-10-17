Що не так з мобілізацією
ЗМІ: Латвія розслідує обставини нападу свого громадянина на українців у Швейцарії

Підставою для розслідування стало відео інциденту.

ЗМІ: Латвія розслідує обставини нападу свого громадянина на українців у Швейцарії
Фото: euro-security.info

Служба державної безпеки Латвії 17 жовтня відкрила кримінальне провадження проти громадянина країни, який у Швейцарії під час поїздки у поїзді напав на українців.

Про це повідомляє Delfi.

Підставою для розслідування стало відео інциденту, яке з’явилося в інтернеті. На кадрах зафіксовано, як чоловік агресивно поводиться та погрожує українцям.

Справу розпочато за частиною третьою статті 78 Кримінального закону Латвії — за діями, спрямованими на розпалювання національної та етнічної ворожнечі, що супроводжувалися насильством і погрозами.

У СДБ наголосили, що жодну особу не можна вважати винною, доки її провину не буде доведено в установленому законом порядку.
