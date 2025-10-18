Що не так з мобілізацією
Що не так з мобілізацією
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
Дівчинка, що вижила під час авіатрощі гелікоптера ДСНС у Броварах, продовжує лікування після важких опіків
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
ВідеоСадовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСвіт

Bloomberg: США і Китай проведуть нові переговори про зниження мит

У Малайзії запланований черговий раунд переговорів.

Bloomberg: США і Китай проведуть нові переговори про зниження мит
Фото: EPA/UPG

Наступні дні можуть стати вирішальними для врегулювання торговельних суперечностей між США та Китаєм, пише Bloomberg.

У Малайзії запланований черговий раунд переговорів, на якому міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен обговорять можливість зниження нових мит.

За словами Бессента, зустріч з Хе Ліфеном відбудеться у п’ятницю ввечері, а вже наступного тижня сторони зустрінуться у Куала-Лумпурі, щоб підготувати ґрунт для переговорів між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Коментарі американського міністра пролунали після заяв Трампа, який висловив упевненість, що сторони наближаються до домовленостей, здатних зняти напругу у відносинах між двома економічними гігантами. 

Президент також підтвердив, що планує зустрітися із Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС у Південній Кореї.

Минулого тижня Трамп розкритикував залежність США від китайських рідкісноземельних металів і оголосив про 100% мито на китайські товари з 1 листопада, але пізніше визнав це рішення «несталим».

Раніше цього року Вашингтон і Пекін уклали тимчасову торговельну угоду, яка передбачала призупинення 145% тарифів з боку США та відновлення постачання рідкісноземельних магнітів із Китаю. Термін її дії спливає вже в листопаді.

Переговори в Малайзії стануть п’ятими поспіль після раундів у Мадриді, Стокгольмі, Лондоні та Женеві й можуть визначити подальший вектор американо-китайських відносин у світовій торгівлі.

  • Трамп працює над створенням "фонду перемоги України", кошти до якого надходитимуть у разі застосування 500 % проти китайського імпорту. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies