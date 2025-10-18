Bloomberg: США і Китай проведуть нові переговори про зниження мит

Наступні дні можуть стати вирішальними для врегулювання торговельних суперечностей між США та Китаєм, пише Bloomberg.

У Малайзії запланований черговий раунд переговорів, на якому міністр фінансів США Скотт Бессент та віцепрем’єр Китаю Хе Ліфен обговорять можливість зниження нових мит.

За словами Бессента, зустріч з Хе Ліфеном відбудеться у п’ятницю ввечері, а вже наступного тижня сторони зустрінуться у Куала-Лумпурі, щоб підготувати ґрунт для переговорів між президентом США Дональдом Трампом і головою КНР Сі Цзіньпіном.

Коментарі американського міністра пролунали після заяв Трампа, який висловив упевненість, що сторони наближаються до домовленостей, здатних зняти напругу у відносинах між двома економічними гігантами.

Президент також підтвердив, що планує зустрітися із Сі Цзіньпіном під час саміту АТЕС у Південній Кореї.

Минулого тижня Трамп розкритикував залежність США від китайських рідкісноземельних металів і оголосив про 100% мито на китайські товари з 1 листопада, але пізніше визнав це рішення «несталим».

Раніше цього року Вашингтон і Пекін уклали тимчасову торговельну угоду, яка передбачала призупинення 145% тарифів з боку США та відновлення постачання рідкісноземельних магнітів із Китаю. Термін її дії спливає вже в листопаді.

Переговори в Малайзії стануть п’ятими поспіль після раундів у Мадриді, Стокгольмі, Лондоні та Женеві й можуть визначити подальший вектор американо-китайських відносин у світовій торгівлі.