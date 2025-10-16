З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
The Telegraph: Трамп доручив обміркувати створення "фонду перемоги України" у разі застосування 500 % проти Китаю

Однак він вимагає, щоб до цього долучилися європейські союзники. 

The Telegraph: Трамп доручив обміркувати створення "фонду перемоги України" у разі застосування 500 % проти Китаю
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп працює над створенням "фонду перемогу України", кошти до якого надходитимуть у разі застосування 500 % проти китайського імпорту. Про це пише The Telegraph.

За даними журналістів, американський президент доручив міністру фінансів США Скотту Бесенту представити план європейським союзникам до візиту Володимира Зеленського. Бессент фактично підтвердив таке обговорення.

"Президент Трамп доручив послу і мені сказати нашим європейським союзниками, що ми підтримаємо для Китаю так званий російський нафтовий тариф або «тариф заради української перемоги»", – сказав він журналістам 15 жовтня, додавши, що в такому разі партнери з України і Європи мають до них доєднатися. 

Згідно з планом, на китайський імпорт накладуть 500 % мита, і за ці кошти фінансуватимуть закупівлю зброї. Головною ціллю плану, як вважає The Telegraph, є тиснути на Владіміра Путіна, оскільки його воєнна машина залежить від китайської підтримки. 

Джерела у Вашингтоні повідомили The Telegraph, що подібні зусилля стосовно запровадження санкцій проти Китаю за купівлю російської нафти раніше зустрічали опір з боку європейських урядів.
﻿
