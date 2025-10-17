З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
Зимова кампанія України
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Джерела: керівниця департаменту охорони здоров'я КМДА Гінзбург іде з посади
Що не так з мобілізацією
Унаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка і поранено чотирьох людей

За минулу добу ворог атакував область двома ракетами, двома авіабомбами та вісьмома дронами.

Унаслідок обстрілів Харківщини загинула жінка і поранено чотирьох людей

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків і сім населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік. У місті Куп'янськ ‒ 77-річний чоловік і 50-річна жінка. 

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів 15 жовтня у селі. Новоосинове Курилівської громади загинула 58-річна жінка, а у Куп'янську постраждала 75-річна жінка.

У Харкові ворог атакував з безпілотника Київський район. Загалом ворог використав по Харківщині дві ракети, дві авіабомби та вісім дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Чугуївському районі пошкоджено автомобіль (с. Бугаївка), 3 автомобілі (с. Мартове);
  • у Богодухівському районі пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства, 6 приватних будинків, електромережі (с. Сковородинівка); 
  • у Куп'янському районі пошкоджено автомобіль (м. Куп'янськ).
