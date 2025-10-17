За минулу добу ворог атакував область двома ракетами, двома авіабомбами та вісьмома дронами.

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків і сім населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив очільник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів постраждали троє людей. У селі Білий Колодязь Вовчанської громади постраждав 24-річний чоловік. У місті Куп'янськ ‒ 77-річний чоловік і 50-річна жінка.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів 15 жовтня у селі. Новоосинове Курилівської громади загинула 58-річна жінка, а у Куп'янську постраждала 75-річна жінка.

У Харкові ворог атакував з безпілотника Київський район. Загалом ворог використав по Харківщині дві ракети, дві авіабомби та вісім дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: