Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень від початку доби - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямку

На Покровському напрямку відбулось 33 боєзіткнення, на Південно-Слобожанському - ще 15.

Генштаб: найбільша кількість боєзіткнень від початку доби - на Покровському та Південно-Слобожанському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Станом на 22:00 17 жовтня відбулося 111 бойових зіткнень. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали 78 авіаційних ударів, скинули 154 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 3 292 дрони-камікадзе та здійснили 3 834 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби українські воїни відбили дві штурмові дії окупантів. Крім того, ворог завдав шість авіаударів, скинув 14 керованих авіабомб, а також здійснив 147 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких дві — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська та в напрямку населених пунктів Бологівка, Кутьківка, Обухівка, Колодязне. Два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Піщане, Петропавлівка та в напрямку Куп’янська. Шість із семи атак відбили українські воїни, триває ще одне бойове зіткнення.

На Лиманському напрямку російські загарбники 12 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Греківка, Карпівка, Торське, Шандриголове й Дробишеве, а також у напрямку населеного пункту Коровій Яр. Два бойові зіткнення досі тривають.

Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку — окупанти намагалися просунутися у районах Переїзного, Григорівки, Дронівки та Ямполя.

На Краматорському напрямку сьогодні противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку 11 разів росіяни намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах Торського, Щербинівки, Русиного Яру та в напрямку населених пунктів Костянтинівка й Бересток.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 33 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Філія та в напрямку Новопавлівки й Покровська. У одній локації бої не вщухають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 56 окупантів, із них 41 — безповоротно. Також українські воїни знищили один автомобіль та 19 безпілотних літальних апаратів; пошкоджено пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Олександрівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у напрямку Орестополя та районах населених пунктів Олександроград, Січневе, Новомиколаївка, Новогригорівка, Веселе, Малинівка. Одне бойове зіткнення триває.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку, за підтримки авіації, ворог тричі наступав у районах населених пунктів Кам’янське та Степове.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.

Сьогодні варто відзначити воїнів 34-ї окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.
