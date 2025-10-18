Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Війна

Розвідники ВМС здійснили спецоперацію і повернули з окупації ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця

Визволені чоловіки фактично перебували у рабстві в окупантів на Луганщині.

Розвідники ВМС здійснили спецоперацію і повернули з окупації ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця
Фото: скрін

На підконтрольну територію повернули ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця – двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині. 

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко. 

За координації Військового омбудсмана Ольги Решетилової бійці Загону спеціальної розвідки ВМС «Янголи» повернули додому 29-річного ветерана ЗСУ і 34-річного військовослужбовця Національної гвардії України, який понад три роки вважався зниклим безвісти, а насправді був у полоні й рабстві на тимчасово окупованій території.

Мама ветерана, яка також є діючою військовослужбовицею Збройних Сил України, звернулася до Військового омбудсмана з інформацією про те, що її син після численних катувань переховується на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Пізніше також виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ.

За фактом відбувалися дві паралельних операції – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони чітко виконували вказівки.
