Сили оборони: росіяни призупинили спроби захопити острівну зону на лівому березі Херсонщини

Російські війська призупинили активні спроби захопити острівну зону на лівому березі Херсонської області.

Про це розповів у телеефірі речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, пише Укрінформ.

Ворог провів перегрупування сил і засобів тих підрозділів, які залучає до штурмових дій, а також, де це було можливо, здійснив певну ротацію своїх спостерігачів на островах.

"Він дійсно зосереджує у районі Олешок певну кількість штурмових груп, щоб продовжувати, більше, скажімо так, пошуково-ударні дії біля Антонівських островів, є у нас така інформація. Крім того, противник намагатиметься покращити інженерне і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де він сьогодні закріпився. Тобто на лівому березі він більше не думає про те, щоб взяти острівну зону, хоча не відмовляється від цього", — заявив Волошин.

Речник пояснив, що противник постійно відсилає свої групи, щоб закріпитися на цих позиціях.

"Але більше все ж таки він намагається утриматися і не дати Силам оборони України проводити свої якісь активніші і результативніші дії", — повідомив він.