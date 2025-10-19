Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Що не так з мобілізацією
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Суспільство Війна

Сили оборони: росіяни призупинили спроби захопити острівну зону на лівому березі Херсонщини

Армія РФ зосереджує у районі Олешок певну кількість штурмових груп для пошуково-ударних дій біля Антонівських островів.

Сили оборони: росіяни призупинили спроби захопити острівну зону на лівому березі Херсонщини

Російські війська призупинили активні спроби захопити острівну зону на лівому березі Херсонської області.

Про це розповів у телеефірі речник Сил оборони "Півдня" Владислав Волошин, пише Укрінформ.

Ворог провів перегрупування сил і засобів тих підрозділів, які залучає до штурмових дій, а також, де це було можливо, здійснив певну ротацію своїх спостерігачів на островах.

"Він дійсно зосереджує у районі Олешок певну кількість штурмових груп, щоб продовжувати, більше, скажімо так, пошуково-ударні дії біля Антонівських островів, є у нас така інформація. Крім того, противник намагатиметься покращити інженерне і фортифікаційне обладнання своїх позицій, де він сьогодні закріпився. Тобто на лівому березі він більше не думає про те, щоб взяти острівну зону, хоча не відмовляється від цього", — заявив Волошин.

Речник пояснив, що противник постійно відсилає свої групи, щоб закріпитися на цих позиціях.

"Але більше все ж таки він намагається утриматися і не дати Силам оборони України проводити свої якісь активніші і результативніші дії", — повідомив він.
