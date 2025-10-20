У Лимані та Андріївці пошкоджено адміністративну будівлю.

За минулу добу внаслідок обстрілів росіян у Донецькій області поранення отримали шестеро людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Двоє людей поранені у Дружківці, двоє ‒ у Костянтинівці, одна ‒ у Старорайську і одна ‒ у Олексієво-Дружківці.

Покровський район

У Покровську зруйновано будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і адмінбудівлю. У Святогірську знищено автівку. У Слов'янську зруйновано будинок, пошкоджено 9 будинків і 2 автівки. У Краматорську пошкоджено 14 будинків і лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю і авто.

У Дружківці поранено 2 людини, ще по 1 пораненому — в Старорайському та Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.

Фото: t.me/VadymFilashkin

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

Усього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 80 людей, зокрема 18 дітей.

