За минулу добу внаслідок обстрілів росіян у Донецькій області поранення отримали шестеро людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Двоє людей поранені у Дружківці, двоє ‒ у Костянтинівці, одна ‒ у Старорайську і одна ‒ у Олексієво-Дружківці.
Покровський район
У Покровську зруйновано будинок.
Краматорський район
У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і адмінбудівлю. У Святогірську знищено автівку. У Слов'янську зруйновано будинок, пошкоджено 9 будинків і 2 автівки. У Краматорську пошкоджено 14 будинків і лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю і авто.
У Дружківці поранено 2 людини, ще по 1 пораненому — в Старорайському та Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 5 будинків.
- Усього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 80 людей, зокрема 18 дітей.