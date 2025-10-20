У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Елла Лібанова: «Вища освіта — це не про ринок праці. Це про людський розвиток»
Що не так з мобілізацією
З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Справа Труханова: позбавлення громадянства тягне за собою втрату посади мера?
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Греція стане першою країною ЄС, яка запровадить 13-годинний робочий день
На Донеччині внаслідок обстрілів РФ постраждали шестеро осіб, пошкоджено будинки

У Лимані та Андріївці пошкоджено адміністративну будівлю.

На Донеччині внаслідок обстрілів РФ постраждали шестеро осіб, пошкоджено будинки
Фото: t.me/VadymFilashkin

За минулу добу внаслідок обстрілів росіян у Донецькій області поранення отримали шестеро людей. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Двоє людей поранені у Дружківці, двоє ‒ у Костянтинівці, одна ‒ у Старорайську і одна ‒ у Олексієво-Дружківці. 

Покровський район

У Покровську зруйновано будинок.

Краматорський район

У Лимані пошкоджено багатоповерхівку, приватний будинок і адмінбудівлю. У Святогірську знищено автівку. У Слов'янську зруйновано будинок, пошкоджено 9 будинків і 2 автівки. У Краматорську пошкоджено 14 будинків і лінію електропередач. В Андріївці пошкоджено 2 будинки, адмінбудівлю і авто. 

У Дружківці поранено 2 людини, ще по 1 пораненому — в Старорайському та Олексієво-Дружківці. У Костянтинівці поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку.

Бахмутський район 

У Сіверську пошкоджено 5 будинків.

  • Усього за добу росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 80 людей, зокрема 18 дітей.

Фото: t.me/VadymFilashkin
