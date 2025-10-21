Сенат поставив "на павзу" закон про руйнівні санкції проти Росії

Лідер республіканської більшості у Сенаті США Джон Тун, який ще нещодавно говорив про готовність законотворців розглядати "руйнівні санкції" проти Росії та її союзників, оголосив, що ця ініцітива нині перебуває "на павзі".

Як пише Politico, причиною є запланована "за пару тижнів" зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Путіним у Будапешті. Глава держави кілька разів давав зрозуміти, що не хоче, щоб закон про санкції був ухвалений зараз.

За словами Туна, один із авторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, нині консультується з Білим домом щодо того, чи буде прийдешній саміт в Угорщині "плідним".

Загалом посилені санкції проти Росії та країн, які купують у неї ресурси, фінансуючи війну, здатні підтримати близько 80 сенаторів, що дозволило б подолати супротив Трампа. Але республіканці не хочуть виносити документ на голосування без особистого схвалення президента.