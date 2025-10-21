Сьогодні вранці Росія вдарила ракетами по одному з навчальних підрозділів ЗСУ, є загиблі та поранені
На Херсонщині – двоє поранених через російські обстріли

Потерпілі перебували в автівках, коли тривала російська атака.

На Херсонщині – двоє поранених через російські обстріли
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

До лікарні звернувся херсонець, котрий напередодні постраждав через російський обстріл поблизу Наддніпрянського. 

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, а також пошкодження голови, плеча та спини. Під час атаки він перебував в автомобілі. 

Медики надали потерпілому необхідну допомогу і він лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, ще одна людина постраждала 21 жовтня через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона. 

Жінка на момент обстрілу перебувала в авто, на яке окупанти скинули вибухівку з БпЛА. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. 
﻿
