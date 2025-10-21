На Херсонщині – двоє поранених через російські обстріли

Потерпілі перебували в автівках, коли тривала російська атака.

До лікарні звернувся херсонець, котрий напередодні постраждав через російський обстріл поблизу Наддніпрянського.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, а також пошкодження голови, плеча та спини. Під час атаки він перебував в автомобілі.

Медики надали потерпілому необхідну допомогу і він лікуватиметься амбулаторно.

Крім того, ще одна людина постраждала 21 жовтня через атаку російського дрона у Корабельному районі Херсона.

Жінка на момент обстрілу перебувала в авто, на яке окупанти скинули вибухівку з БпЛА. У потерпілої діагностували вибухову та черепно-мозкову травми й контузію.